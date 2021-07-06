«Новые люди» назвали имена кандидатов в Госдуму

Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Госдуму по одномандатным округам.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе партии, это будут: в Свердловском округе № 168 – Николай Николаев; в Каменск-Уральском округе № 169 – Станислав Масоров; в Берёзовском округе № 170 – Ирина Виноградова; в Нижнетагильском округе № 171 – Мария Баранцева; в Асбестовском округе № 172 – Роман Исаев; в Первоуральском № 173 – Алексей Невьянцев; в Серовском № 174 – Ярослав Бородин.

Напомним, ранее своих кандидатов в Госдуму выдвинули партии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия пенсионеров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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