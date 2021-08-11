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Среда, 11 августа 2021, 14:58 мск

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«Новые люди» зарегистрированы на выборах в заксо

Свердловский избирком зарегистрировал список кандидатов от регионального отделения партии «Новые люди» по единому избирательному округу заксобрания.

Как сообщил секретарь ИКСО Игорь Буртов, в зарегистрированном списке «Новых людей» 68 человек – два человека в общеобластной части и территориальные группы. Напомним, эта партия для регистрации собирала и сдавала подписи избирателей.

Избирком нашел, что количества достоверных подписей достаточно для регистрации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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