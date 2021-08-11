«Новые люди» зарегистрированы на выборах в заксо

Свердловский избирком зарегистрировал список кандидатов от регионального отделения партии «Новые люди» по единому избирательному округу заксобрания.

Как сообщил секретарь ИКСО Игорь Буртов, в зарегистрированном списке «Новых людей» 68 человек – два человека в общеобластной части и территориальные группы. Напомним, эта партия для регистрации собирала и сдавала подписи избирателей.

Избирком нашел, что количества достоверных подписей достаточно для регистрации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.21

Избирком зарегистрировал список кандидатов в заксо от «СР – За правду». / Сотрудники ГИБДД задержали фальшивого гаишника. / Можно ли привиться иностранным студентам в Екатеринбурге? В разных вузах – разные правила. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»