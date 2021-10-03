Сегодня утром в Екатеринбурге прошел первый снег. Горожане отмечают, что снежинки пока очень маленькие и в большинстве районов падают, не долетая до земли.

Сегодня утром в городе температура воздуха была -1 °С, сейчас – около +3, ночью ожидается от -1 до -6 °С. Такая же погода ожидается в начале недели: по ночам – заморозки с отрицательной температурой, днем – до +7, местами – до +9 °С, сообщает Уралгидрометцентр. Снегопадов в ближайшие два дня не ожидается.

Как уже писал «Новый День», на территории Свердловской области первый снег выпал две недели назад. Ночью 18 сентября температура воздуха в некоторых районах региона опускалась ниже нуля. Фотографии заснеженных тропинок и деревьев опубликовали сотрудники Висимского биосферного заповедника, который находится примерно в 150 километрах к северу от Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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