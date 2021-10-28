В Екатеринбурге массово отменяются концерты и гастроли из-за антиковидных ограничений

В Екатеринбурге на этой неделе отменилось сразу несколько крупных концертов, которые были запланированы на период нерабочих дней. В большинстве случаев причиной переноса мероприятия стал указ и.о. губернатора Алексея Шмыкова об ужесточении санитарно-эпидемиологических мер в Свердловской области.

Так, 30 октября в «Телеклубе» должен был состояться концерт рок-группы «Алиса». Накануне музыканты в соцсетях заявили, что прекращают концертную деятельность, так как считают QR-коды и ПЦР-тесты «сегрегацией». При этом лидер группы Константин Кинчев не исключает проведения «подпольных мероприятий», о которых обещал заранее оповестить поклонников.

В ближайшую субботу в Конгресс-центре планировался концерт Максима Фадеева, но мероприятие переносится на 28 мая 2022 года. Организаторы уточнили, что возврат билетов не производится, все они действительны на новую дату.

Согласно данным билетного агрегатора kassir.ru, концерт группы «Песняры» переносится с 29 октября на 28 февраля, концерт Кристины Орбакайте – со 2 ноября на 27 марта, концерт группы Rock Privet в клубе «Свобода» переносится с 20 октября на 25 февраля, концерт Hybrid Theory: Tribute To Linkin Park – с 5 ноября на 4 апреля. Кроме того, в «Телеклубе» отменился концерт группы Iowa, намеченный на 12 ноября.

МХТ им. А.П. Чехова с учетом ограничений переносит гастроли спектакля «Звезда вашего периода» с участием Ренаты Литвиновой, которые планировалось 4 и 5 ноября. Новые сроки организаторы обещают объявить в ближайшее время. Билеты на спектакли остаются действительными.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября в общественных местах начинают действовать covid-free-зоны. Туда можно попасть только по QR-коду или с медицинской справкой о вакцинации или перенесенной болезни. К этим местам относятся общепит, магазины (кроме продуктовых), прачечные, химчистки, парикмахерские, цирки, зоопарки, торговые центры, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комплексы, спортивные объекты (за исключением профессиональных спортклубов), музеи, библиотеки, ночные клубы, административные здания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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