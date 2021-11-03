В Свердловской области выявлен еще 721 случай Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 721 новых больных коронавирусом, в том числе в Екатеринбурге – 167 человек.

По данным оперштаба, в области 937 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 503 пациента подключены к ИВЛ. В состоянии средней тяжести госпитализировано 8 520 человек. За сутки зарегистрировано 28 летальных исходов. Всего с начала пандемии от болезни скончались 7 560 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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