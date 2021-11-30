Отели загружены на 50-70%: турпоток в Свердловскую область выходит на допандемийный уровень

Поток туристов в Свердловскую область в этом году может выйти на допандемийный уровень: с начала года регион посетили уже 1,3 миллиона человек – это на полмиллиона больше, чем за весь 2020-й. Эксперты говорят, что в ноябрьские каникулы и нерабочие дни особенно был заметен наплыв гостей из соседних регионов, где вводился полный локдаун. Загородные отели были заполнены на 80-90%, городские – на 30-40%. Сейчас загрузка в Екатеринбурге увеличилась до 50-70%.

Как ранее писал «Новый День», в 2020 году из-за пандемии туристический поток в Свердловскую область резко упал. Регион посетили всего 800 тысяч гостей – против 1,6 миллиона в допандемийном 2019-м. Сейчас активность путешественников постепенно восстанавливается. По данным министерства инноваций, которое курирует туризм, за 10 месяцев 2021 года на Средний Урал приехали 1,3 миллиона человек (обобщенные данные от Центра развития туризма и Клуба отельеров). За два последних месяца вполне реально довести этот показатель до 1,6.

Эксперты говорят, что очень активным в плане туризма был ноябрь. С 1 по 7 ноября в России вводились нерабочие дни, у школьников были каникулы. В тот же период некоторые регионы объявляли жесткий локдаун: закрывались торговые центры, кинотеатры, развлекательные зоны. В Свердловской области такого не было: да, допуск в общественные места стал возможен только по QR-кодам, но для вакцинированных это не было проблемой. Поэтому туристы поехали в Екатеринбург и окрестности.

«Мы проводили мониторинг, который подтвердил, что в начале ноября в Свердловскую область приезжали гости из Челябинской, Тюменской областей. Но это не сильно отразилось на загрузке отелей именно в Екатеринбурге: в среднем за ноябрь она составила 60%, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Кто-то ехал на один день: приезжали утром, развлекались, уезжали вечером. Другие останавливались в несертифицированных средствах размещения, либо у родственников. Но прирост посетителей был. Это связано и с нерабочим периодом, и с деловой активностью, которая, несмотря на ограничения, традиционно характерна для октября-ноября».

Отельеры подтверждают, что в ноябре был наплыв туристов. Особенно это заметно по загородным гостиницам и базам отдыха.

«По данным Клуба отельеров, отмечается устойчивая загрузка номерного фонда отелей. Загрузка загородных отелей в Свердловской области в период праздничных дней была 80-90%, городских отелей – 30-40% (в рабочие дни загрузка отелей Екатеринбурга – 60%). Отмечается увеличение числа ночевок в гостиницах, то есть гости приезжают на два и более дней. Подтвержденное бронирование отелей Екатеринбурга на конец ноября – начало декабря – около 50-70%», – сообщили «Новому Дню» в министерстве инвестиций Свердловской области.

Напомним, в 2020 году были периоды, когда загрузка отелей падала до нуля, так что некоторые гостиницы уходили на консервацию, либо превращались в обсерваторы и размещали врачей из «красных зон».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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