На Урале подняли МРОТ – теперь он выше среднероссийского

В Свердловской области подняли минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2022 года он составит 15 тысяч 974 рубля. Сейчас МРОТ на Среднем Урале составляет 12 тысяч 792 рубля.

Как писал «Новый День», ранее президент России Владимир Путин подписал документ о МРОТ в России – он составит 13 тысяч 890 рублей в месяц против 12 тысяч 792 рублей в текущем году.

Также был увеличен прожиточный минимум в Свердловской области для трудоспособного населения – он составит 13 тысяч 379 рублей, для пенсионеров – 10 тысяч 556 рублей, на душу населения – 12 тысяч 274 рубля в месяц, для детей – 12 тысяч 869 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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