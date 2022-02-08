Для родителей запустили суперсервис: узнать о наличии свободных мест в нужных детсадах можно онлайн за 5 минут

В Екатеринбурге для родителей запустили очень удобный онлайн-сервис, который позволяет узнать о наличии свободных мест в детских садах, не выходя из дома. За 5-10 минут вам придет информация о наличии мест в десяти садиках двух выбранных районов. И вы тут же сможете забронировать место в нужном саду.

Раньше чтобы перевести ребенка из одного садика в другой, родителям нужно было писать заявление на предоставление информации о наличии свободных мест в интересующих детских садах. Ответ департамент образования обязан был дать в течение 30 дней. И так – по всем выбранным садикам. Процедура поиска детского сада у многих растягивалась на месяцы.

Сейчас в личном кабинете на сайте екатеринбург.рф запустили новый онлайн-сервис, в котором за 5-10 минут можно узнать о наличии мест в десяти выбранных садах двух районов Екатеринбурга. Он называется «Перевод в ДОО» и доступен только для тех родителей, чьи дети уже ходят в садик.

Для получения информации нужно заполнить предельно простую форму: ввести свои личные данные, номер садика, куда уже ходит ребенок, а также выбрать десять детсадов в двух районах города, которые вас интересуют. Через 5-10 минут вам придет информация о свободных местах в нужных группах.

«При получении информации о наличии свободных мест родитель ребенка может забронировать место в одном детском саду, который его максимально устраивает. Бронь места будет действовать в течение 6 рабочих дней – три дня дается на отчисление из дошкольной организации, куда ребенок ходит, и три дня на зачисление в детский сад, по которому предоставлена информация о наличии свободного места», – сообщили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

По мнению родителей, этот сервис существенно облегчит процесс поиска мест в детских садах. Особенно это важно для жителей районов, где сразу получить путевку в садик у дома не получается.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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