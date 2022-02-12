На антивоенный митинг пришли и левые, и правые (ФОТО)

В Екатеринбурге завершился согласованный полуторачасовой митинг «За дружбу и мирное сосуществование всех народов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Южный парк в Ботаническом районе пришли около 40 человек, представляющие самые разные политические партии и общественные организации: «Гражданская инициатива» (ее представитель Ирина Скачкова выступила организатором митинга), «Мемориал» (признана НКО-иноагентом), «Яблоко», «Парнас», а также «Российское социалистическое движение» и «Левое социалистическое движение».

Были и люди, которые ни с какими объединениями себя не ассоциируют. За акцией наблюдали несколько сотрудников полиции и МОБа, собравшимся они не препятствовали.

Почти все участники принесли с собой красочные самодельные плакаты с лозунгами, некоторые из которых легко можно было представить себе на советских демонстрациях эпохи застоя: «Миру – мир!», «Нет войне!», «Народ не хочет войны!». Но были и современные: «Стройте школы, а не танки!», «Правительство России должно укреплять мир с другими государствами», «Мирные переговоры – вместо танков на границе», «Хорошая Конституция – та, что хорошо исполняется», «Детям миллиардеров – в Кембридж, детям бедных – на войну».

В резолюции, которую подписали участники митинга, содержатся призывы к руководству страны: отвести российские войска от границы с Украиной и вернуть их в места постоянной дислокации, «прекратить разжигание ненависти и вражды к другим народам и странам», «прекратить распространение ложной информации о действиях других государств и ситуации в них», «пресекать в соответствии с российским законодательством призывы к развязыванию захватнических войн и к вторжению российских войск на чужую территорию».

Большинство опрошенных «Новым Днем» участников митинга признали, что их действия мало что изменят, но они все равно хотят быть услышанными.

Митинг завершился скандированием лозунга «Миру – мир, нет – войне!», после чего собравшиеся спокойно разошлись.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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