«Поддерживаю мир во всем мире»: как екатеринбуржцы относятся к событиям, происходящим на Украине (ВИДЕО)

Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, и сегодня пользователи соцсетей начали активно писать о начале войны. «Новый День» спросил у горожан, как они относятся к происходящим событиям.

События на Украине. Реакция горожан

Мнения жителей разделились. Одни согласны с решением президента, другие – категорически против. «XXI век, и я не понимаю, как люди могут решать проблемы войной», – твердо говорит молодая девушка. Интересно, что все опрошенные нами молодые люди отрицательно относятся к решению Путина, большинство из них пацифисты, противники войны. «Войны, особенно с соседями ничем хорошим не заканчиваются. Я не вижу смысла воевать, ради чего это все делать?» – утверждает другой молодой респондент. «Не надо мальчиков забирать в армию!» – добавляет его спутница.

Люди постарше одобряют решение Путина о проведении военной операции. «Поддерживаю то, что объявил президент, надеюсь, продлится недолго и успешно», – заявил мужчина средних лет. Многие из опрошенных отмечали, что полностью доверяют Владимиру Путину в решении политических вопросов. «Я отношусь как к очень правильным действиям Путина. Я всегда считала его умным, и нам очень здорово повезло! Благодаря Путину у нас возродилась страна и экономика, и наша оборонная мощь! Желаю, чтобы Россия стала оплотом мира и стабильности во всем мире!» – сказала «Новому Дню» пенсионерка.

Опрошенные екатеринбуржцы солидарны в одном – все они против войны и желают мирного разрешения конфликта. «Поддерживаю мир во всем мире!» – заявила 20-летняя девушка с розовыми волосами.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Дмитрий Бутаков

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