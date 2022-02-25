Екатеринбургские депутаты выступили против войны на Украине (СКРИН)

Два депутата гордумы Екатеринбурга раскритиковали военную операцию российских властей на Украине. Самое резкое заявление сделал представитель «Справедливой России» Алексей Холодарев. На личной странице в фейсбуке он выступил с обвинениями в адрес президента РФ.

Военные действия со стороны России также осудил депутат от «Яблока» Константин Киселев. «Давайте называть вещи своими именами. Это война. Более того, это война захватническая. Не просто война. Давайте не будем лукавить и умалчивать. Не освободительная, а именно захватническая. Мне горько об этом писать, ибо я гражданин России и никогда не отделял себя от своей Родины, но это факт», – написал в соцсетях депутат.

Напомним, 22 февраля Россия признала суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» на Донбассе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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