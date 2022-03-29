Соцсети театров, музеев, школ и даже детсадов сделают подконтрольными системе «Госпаблики»

Учреждения культуры и образования в Свердловской области обязали подключить их страницы в соцсетях к системе «Госпаблики» – по сути, частично отдать администрирование в руки представителей областной власти. Их сразу предупредили, что администраторы «Госпабликов» могут публиковать контент, не согласовывая его с создателями групп.

«Суть в том, что кроме наших администраторов в наших соцсетях сейчас будет еще один администратор – некая Анастасия Банных. Мы даже не знаем, реальный ли это человек, но этот профиль будет действовать по указке властей. Эта Анастасия будет публиковать периодически какой-то контент, не предупреждая нас. Судя по всему, посты будут какими-то однотипными у всех театров и музеев. Мы боимся, что это будет связано с политикой или пропагандой. И тогда от нас отпишутся все наши зрители, пропадет доверие к нам как к театру, – рассказал «Новому Дню» сотрудник одного из уральских театров, просивший не называть его имени. – Мы годами развивали наши соцсети, чтобы зрители узнавали о новостях, участвовали в наших проектах, чтобы рос уровень культуры. И во «ВКонтакте», и в «Одноклассниках» у нас хорошая активность, много обратной связи, есть постоянные пользователи. Но сейчас у нас, по сути, отбирают наши группы».

«Новый День» опросил представителей нескольких учреждений на условиях анонимности. И действительно – многие получили такие письма с требованием подключить соцсети «к системе «Госпаблики». Это коснулось музеев, театров, школ, детсадов, школ искусств и прочих подведомственных муниципальных и областных учреждений культуры и образования.

Страница «Анастасии Банных» в соцсети

«Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить подключение всех официальных аккаунтов (пабликов) организаций, подведомственных органам местного самоуправления, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» к системе «Госпаблики», – говорится в официальном письме.

В качестве обоснования приводится указ губернатора Свердловской области от 03.09.2020 года № 487-УГ «О создании проектного офиса по созданию Центра управления региона Свердловской области», а также некий подпункт 6.1 пункта 6 раздела I «протокола совместного заседания координационного проектного офиса по достижению значений (уровней) показателя «Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам [...]» и проектного офиса по созданию и функционированию Центра управления региона Свердловской области от 30.12.2021 № 23».

Далее в письме идет подробная инструкция, даже с картинками.

«Система взаимодействия с ЦУР следующая. К вам в группу попросится аккаунт «Анастасия Банных»; администратор вашей страницы должен будет назначить аккаунту «Анастасия Банных» роль «Администратор» («ВКонтакте») и «Супермодератор» («Одноклассники»). Далее ЦУР подключает страницу к системе «Госпаблики», – говорится в инструкции.

Театры и музеи предупреждают, что ЦУР будет размещать в пабликах посты – «скорее всего информационные и не частые». В остальном якобы администраторы могут продолжать вести соцсети в привычном формате и стиле.

Мы нашли профиль «Анастасия Банных» в контакте. У данного человека (или группы людей) на администрировании уже находятся десятки пабликов, о которых мы и писали выше (театры, музеи и тд), а также – группы небольших городов Свердловской области. Больше информации никакой: ни постов, ни интересов.

«На сегодняшний день этот ЦУР еще не размещал у нас публикации. Но мы каждый день ждем, что же это может быть. И еще интересно – не будут ли вмешиваться в наши собственные посты? Может кто-то посчитает их неугодными и просто начнет удалять?», – говорят подключенные к «Госпабликам».

«Новый День» направил в департамент информационной политики губернатора Свердловской области запрос с просьбой прокомментировать: что такое система «Госпаблики», какие посты будут появляться в соцсетях подведомственных учреждений, а также – зачем это нужно? Ответов на момент публикации не поступило. Когда они появятся, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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