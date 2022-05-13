Мост на Малышева расширят до четырех полос

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции Каменного моста. Его предполагается расширить до четырех полос, с 10 до 14 метров, тем самым убрав «бутылочное горлышко», из-за которого сейчас на Малышева постоянно копятся пробки. Движение будет организовано по две полосы в каждую сторону.

Кроме того, после реконструкции здесь обустроят ливневую канализацию и локальные очистные сооружения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, их производительность превысит 77 тысяч кубометров в сутки. А для пешеходов сделают дорожки по обе стороны от моста – по первоначальному проекту предполагалось обустройство пешеходной дороги только с одной стороны.

Правда, все это появится не скоро. В администрации города предполагают, что к реконструкции получится приступить в 2024 году.

Екатеринбург, Марина Иванова

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