Строители на три месяца перекроют улицу Антона Валека

Строители закроют движение транспорта по улице Антона Валека на участке от улицы Февральской Революции до Володарского, с 10 июня по 30 сентября 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это необходимо для проведения реконструкции тепловых сетей и строительства участка тепломагистрали.
Движение будет организовано с улицы 8 Марта через арку здания по адресу: площадь Октябрьская, 3.
Специалисты просят пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube