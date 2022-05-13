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Пятница, 13 мая 2022, 15:24 мск

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Строители на три месяца перекроют улицу Антона Валека

Строители закроют движение транспорта по улице Антона Валека на участке от улицы Февральской Революции до Володарского, с 10 июня по 30 сентября 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это необходимо для проведения реконструкции тепловых сетей и строительства участка тепломагистрали.

Движение будет организовано с улицы 8 Марта через арку здания по адресу: площадь Октябрьская, 3.

Специалисты просят пешеходов и автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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