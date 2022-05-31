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Вторник, 31 мая 2022, 13:59 мск

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Единороссы перенесли старт губернаторских праймериз

Сегодня в Екатеринбурге должно было состояться заседание президиума политсовета регионального отделения «Единой России». Главным вопросом повестки был выбор кандидатов на праймериз для последующего выдвижения одного из них в губернаторы.

Но заседание перенесли на следующую неделю. В пресс-службе СРО ЕР «Новому Дню» сообщили, что это сделано по организационным причинам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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