Довыборы в Екатеринбургскую думу обошлись бюджету в 37 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга уточнила расходы на проведение дополнительных выборов в Екатеринбургскую думу, которые прошли 27 марта. На обеспечение выборов было запланировано 26 миллионов рублей, но в итоге избирательная кампания вышла дороже – на 11,7 миллиона рублей. Дополнительные средства были учтены в корректировке бюджета, которую сейчас рассматривают профильные комиссии городской думы.

Как сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» возросли на 41,7 миллиона рублей и составили 3,815 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование было направлено в том числе на строительство здания администрации Академического района и индексацию зарплат сотрудников муниципальных учреждений.

Напомним, довыборы проходили в избирательных округах № 2 и № 10. В Верх-Исетском районе победила директор школы № 168 Татьяна Вяткина, в Академическом – директор школы № 140 Александра Журавлева. Обе после избрания в думу вошли во фракцию «Единой России». Явка на мартовские довыборы стала одной из самых низких в истории Екатеринбурга – на участки пришли чуть более 10% избирателей, причем две трети из них проголосовали досрочно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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