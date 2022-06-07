Заксо назначило выборы губернатора

Свердловское заксобрание назначило очередные выборы губернатора на 11 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании присутствуют 48 депутатов. С докладом по первому вопросу о назначении выборов выступил председатель комитета по законодательству и общественной безопасности Дмитрий Жуков. Он предложил коллегам поддержать решение комитета о назначении выборов на 11 сентября, депутаты проголосовали за единогласно. В ближайшее время пройдет выдвижение кандидатов на губернаторские праймериз ЕР.

Как уже сообщал «Новый День», вчера губернатор Евгений Куйвашев, как и другие вероятные участники выборов от «Единой России», встретился с председателем партии Дмитрием Медведевым. «Новая задача, помимо тех, которые уже стоят, – создание столицы студенчества. Мы серьезно готовимся к проведению Всемирных студенческих игр, и главное наследие – это создание студенческого кампуса мирового уровня. Мы уже несколько лет трудимся над этим, нам в этом помогает правительство Российской Федерации, будем и партию просить о поддержке этого проекта. Только в Екатеринбурге сейчас проживает 160 тысяч студентов», – сказал Куйвашев Дмитрию Медведеву.

Он также сообщил, что уровень промышленного производства в Свердловской области в четыре раза превышает средний по России. Дмитрий Медведев в ответ пожелал ему успехов.

20 мая Евгений Куйвашев встречался с Владимиром Путиным. Президент выразил пожелания, что губернатор продолжит работу на своем месте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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