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Вторник, 7 июня 2022, 11:01 мск

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Выборы губернатора могут продлиться больше одного дня

Сегодня на пленарном заседании заксобрание назначило выборы губернатора на 11 сентября, но это не означает автоматически, что голосование продлится только один день.

Как пояснил «Новому Дню» первый вице-спикер заксо Виктор Шептий, решение о том, сколько дней будет идти голосование, примет избирком, организующий эти выборы, по согласованию с центризбиркомом. «Один день – значит один, несколько – значит несколько. Но это решение будет принято позже, по закону такие решения принимаются с учетом эпидемиологической ситуации. Предсказать, что будет через три месяца, пока сложно», – сказал Шептий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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