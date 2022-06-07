Имя спарринг-партнера Куйвашева назовут завтра

Уже завтра, 8 июня, станут известны имена участников губернаторских праймериз «Единой России» в Свердловской области. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе исполкома. Кандидатов в кандидаты назовут на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Одним из них, очевидно, станет действующий губернатор Евгений Куйвашев. Несмотря на то, что он еще не объявил о своем участии в кампании избирателям, Куйвашев уже получил добро на перевыборы от президента Владимира Путина (20 мая) и от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (6 июня).

Поскольку партийный регламент предусматривает альтернативное голосование на праймериз, кому-то из высокопоставленных областных функционеров ЕР придется стать спарринг-партнером губернатора. На праймериз 2017 года им был тогдашний секретарь реготделения Виктор Шептий. Сейчас руководителем отделения является сам Куйвашев, так что, возможно, участие в праймериз примет один из его замов «по партийной линии» – например, руководитель регионального исполкома ЕР, депутат заксобрания Дмитрий Жуков.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня заксобрание Свердловской области назначило губернаторские выборы на 11 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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