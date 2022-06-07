российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 июня 2022, 15:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Имя спарринг-партнера Куйвашева назовут завтра

Уже завтра, 8 июня, станут известны имена участников губернаторских праймериз «Единой России» в Свердловской области. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе исполкома. Кандидатов в кандидаты назовут на заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Одним из них, очевидно, станет действующий губернатор Евгений Куйвашев. Несмотря на то, что он еще не объявил о своем участии в кампании избирателям, Куйвашев уже получил добро на перевыборы от президента Владимира Путина (20 мая) и от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (6 июня).

Поскольку партийный регламент предусматривает альтернативное голосование на праймериз, кому-то из высокопоставленных областных функционеров ЕР придется стать спарринг-партнером губернатора. На праймериз 2017 года им был тогдашний секретарь реготделения Виктор Шептий. Сейчас руководителем отделения является сам Куйвашев, так что, возможно, участие в праймериз примет один из его замов «по партийной линии» – например, руководитель регионального исполкома ЕР, депутат заксобрания Дмитрий Жуков.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня заксобрание Свердловской области назначило губернаторские выборы на 11 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Куйвашев спросил у Путина разрешения пойти на перевыборы / Шептий стал заместителем Куйвашева / Заксо назначило выборы губернатора

Метки / Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора могут продлиться больше одного дня / Заксо назначило выборы губернатора / Куйвашев кое-что пообещал Медведеву. Подробности / СМИ: Медведев встретится с Куйвашевым и другими будущими кандидатами в губернаторы / Единороссы перенесли старт губернаторских праймериз / Имена участников губернаторских праймериз назовут завтра / Стало известно, когда назначат выборы губернатора / Выдвижение кандидатов на губернаторские праймериз пройдет на следующей неделе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы губернатора Свердловской области,