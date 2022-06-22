ГУП, управляющий гостиницей «Исеть», готовят к продаже

Судьба легендарного памятника конструктивизма, гостиницы «Исеть», по-прежнему окончательно не решена, но на примете у областных властей есть инвестор, готовый в нее вложиться.

Об этом сообщил сегодня журналистам и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. Имя покупателя он не назвал, объяснив это тем, что перед заключением какой-либо сделки регион должен выполнить определенные обязательства перед федеральными органами власти. Чиновник подчеркнул, что статус объекта культурного наследия за гостиницей сохранится – «это даже не обсуждается».

Сегодня на заседании комитета заксобрания по промышленной политике Сергей Зырянов сообщил депутатам, что до конца года будет акционирован ГУП «ИнЭкспо», в хозяйственном ведении которого сейчас находится «Исеть». Кроме гостиницы, активом «ИнЭкспо» является рынок на улице Громова. В настоящее время правительство решает, каким именно будет механизм приватизации объектов.

Напомним, разговоры о поиске инвестора, который вложит средства в восстановление памятника конструктивизма, ходят с 2018-го, а сама гостиница была закрыта и перестала функционировать в 2013-м. Четыре года назад глава министерства инвестиционного развития Виктория Казакова говорила «Новому Дню», что интерес к проекту есть, однако соглашение так и не было заключено ни с кем. В 2021-м СМИ сообщали, что концессией интересуется компания «Маяк» экс-депутата Владимира Конькова, но никаких документов также не было подписано. В начале 2022 года говорили об интересе к «Исети» тюменских олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова, но после начала СВО процесс заключения соглашения был приостановлен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»