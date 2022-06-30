Произведения камнерезов из Екатеринбурга покажут на выставке в питерском Музее Фаберже (ФОТО)

В Санкт-Петербурге в Музее Фаберже открылась выставка произведений современных уральских камнерезов. «Русский эпос в камне» – это 31 уникальная работа, выполненная умельцами из Екатеринбурга в технике объемной мозаики из кварца, горного хрусталя, кварцита и других минералов и горных пород, распространенных на Урале.

Выставка организована культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнерстве с Фондом семьи Шмотьевых (Екатеринбург). Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции – произведения мастеров двух крупнейших предприятий Екатеринбурга, работающих над созданием художественных произведений из цветного камня: Камнерезного дома Алексея Антонова и студии камнерезного искусства «Святогор». Большая часть из них создана в технике объемной мозаики. Мастера в своих сюжетах переосмысливают русскую историю и предания, воплощенные в былины и сказки. Герои – русские князья и богатыри, персонажи сказок и народные типы. Собранные вместе, они рассказывают о традиционной русской культуре и ее простых и вечных ценностях: добре и красоте, мужестве и любви.

По словам заместителя директора по проектам в сфере культуры Фонда семьи Шмотьевых Людмилы Будриной, главная особенность этих работ в том, что мастера работают с камнем от добычи из недр земли до финального произведения. Ведь Урал – край, который славится своими камнями. Здесь традиции художественной обработки камня идут еще от эпохи Петра Первого. Некоторые уральские умельцы работали в фирме Карла Фаберже.

Всего в трех залах Музея Фаберже выставлена 31 работа. Стоимость коллекции на данный момент определить невозможно, поскольку таких произведений на открытых рынках нет, они от мастеров попадают сразу к коллекционерам. Выставка проработает в Санкт-Петербурге до 29 сентября.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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