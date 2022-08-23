Свердловская область получит от Ростуризма еще 331 миллион рублей: на создание пляжей, автокемпингов и навигации

Ростуризм выделит Свердловской области более 331 миллиона рублей в виде грантов на реализацию различных проектов. Деньги в 2023 году пойдут на строительство кемпингов и автокемпингов, создание пляжей и новых туристических маршрутов, закупку оборудования и прочее.

«Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Суммарно в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 млрд рублей», – сообщила в своем телеграме глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Согласно документам на сайте Ростуризма, Свердловская область получит субсидии по всем трем направлениям, по которым проводились конкурсы. Около 144 миллионов рублей региону выделят на «создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов». На создание кемпингов и автокемпингов Федерация даст еще 82 миллиона рублей. И, наконец, 106,3 миллиона пойдет на реализацию проектов в самых разных сферах туризма: на приобретение оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями, на оборудование для инфоцентров, на разработку турмаршрутов и создание навигации.

«Всего мы получили 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году», – сообщила Догузова.

Напомним, в начале августа стало известно, что Екатеринбург стал одним из победителей конкурса проектов Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Столица Урала получит от федерального агентства 215 миллионов рублей на создание туристического облика, единого архитектурного и дизайн-кода города. Как выяснил «Новый День», эти средства пойдут на апгрейд Плотинки, новые туристско-информационные центры, туалеты и вывески.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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