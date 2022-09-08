Жителей Свердловской области зовут стать донорами костного мозга

Красный Крест зовет жителей Свердловской области бесплатно сдать кровь на HLA-типирование – исследование набора генов, отвечающих за тканевую совместимость, и стать потенциальным донором костного мозга. Эта процедура проводится так же, как обычный забор крови.

В пресс-службе регионального Красного Креста уточняют, что процедура ни к чему не обязывает, это первичный этап, после которого данные вносятся в Федеральный регистр потенциальных доноров. Пройти HLA-типирование можно будет 16 сентября на областной станции переливания крови по адресу г. Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8.

Акцию устраивают в честь Всемирного дня донора, она отмечается каждую третью субботу сентября. «Донорство костного мозга и тем более органов, в отличие от донорства крови, для многих остается загадкой. Об этом мало говорят, мало пишут, мало знают, зато с этой темой связано бесчисленное множество стереотипов, порой невероятных. Это острая проблема, которая приводит к печальной статистике и вынуждает больных людей искать помощи за рубежом. Во многих странах, например, в США и Германии, регистр доноров в разы больше российского. В России единый государственный регистр доноров костного мозга начал действовать с 1 сентября. Низкую вовлеченность людей – потенциальных доноров – можно исправить информированием. И эту цель преследует наша акция», – прокомментировал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

По словам директора департамента медико-социальных программ РКК Олеси Назаровой, донорство костного мозга – очень простая процедура, костный мозг возобновляется буквально за несколько недель после сдачи, но его пересадка может спасти жизнь человека. Российский Красный Крест при поддержке ВЦИОМ провел исследование, которое показало, что 37% опрошенных хоть раз в жизни сдавали кровь или ее компоненты, а опыт донорства органов и тканей имеют 1% респондентов. При этом стереотипы о первом виде донорства есть у 46% респондентов, а о втором – у 68%.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»