Депутат Милонов выступил против Шигирского идола (ДОКУМЕНТ)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой провести проверку в отношении лиц, которые занимаются популяризацией Большого Шигирского идола.

Обращение депутата опубликовала в своем телеграм-канале консервативная организация «Зов народа», которая ранее уже выступала против Шигира. Виталий Милонов признает, что Большой Шигирский идол и коллекция шигирских древностей в целом широко известны как уникальные памятники культуры мирового масштаба. В то же время «имеющая место в настоящий момент популяризация этих памятников в коммерческих целях, сопровождаемая очевидным подлогом в виде объявления Шигирского идола символом города, к истории которого он не имеет никакого отношения, носит явно провокационный характер».

По мнению Милонова, популяризация Шигирского идола может привести к «фальсификации российской и мировой истории, искажению исторической правды, уничтожению исторической памяти, разжиганию межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ослаблению государствообразующего русского народа».

Как уже сообщал «Новый День», в августе мэрия Екатеринбурга предложила при продвижении бренда «Шигирский идол» отказаться от слова «идол», потому что оно «имеет определенный флер и может создавать раскол в обществе». В айдентике хотят использовать только термин «Шигир» и продвигать его в связке с другими доисторическими артефактами: пирамидой Хеопса и Стоунхенджем. Такое предложение вызвало бурную дискуссию среди культурологов, пиарщиков и музейщиков. На «Совете неравнодушных горожан» разразился спор, каким же путем продвигать «Шигира» или Шигирского идола: через туризм, культуру или науку. Единого мнения пока нет.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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