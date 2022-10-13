Театр эстрады в Екатеринбурге отменил ближайшие показы шоу в честь Аллы Пугачевой

Театр эстрады заменил ближайшие показы шоу «Алла Tribute» в честь Аллы Пугачевой на другой спектакль. Официально отмену в театре пока не прокомментировали.

«14 и 15 октября в Театре эстрады замена проекта «Алла Tribute» на концертную программу «Песни любви»! Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны!», – говорится в официальном сообщении на сайте театра. Проект «Алла Tribute» появился на сцене театра в декабре 2019 года, как «признание в любви Примадонне». В шоу были собраны золотые хиты Аллы Пугачевой за разные годы ее творчества. «Воплощение нашей Родины, которая поет! Алла Пугачева – олицетворение лучших качеств России – таланта, душевности, искренности», – говорится в описании спектакля на сайте Театра эстрады.

Официально в пресс-службе театра замену шоу 14 и 15 октября пока не прокомментировали, хотя «Новый День» направил вопросы. Неофициально в отделе продаж, куда корреспондент нашего агентства позвонил под видом зрителя, сообщили: до конца 2022 года шоу «Алла Tribute» точно не будет.

«К сожалению, перенести поход на шоу «Алла Tribute» на другие даты не получится. До конца года этого спектакля в репертуаре нет, возможно, появится позже, но у нас очень плотный репертуар. У зрителей есть вариант либо сдать билеты и написать заявление на возврат денег, либо прийти на «Песни любви», – сообщили в театре.

Напомним, ранее певица, народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась к властям России с предложением включить ее в список иноагентов вслед за ее мужем Максимом Галкиным*, который высказывался против спецоперации. Просьба была адресована Министерству юстиции РФ. После этого певица подтвердила, что уехала из России в Израиль.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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