Комитеты заксо рекомендовали поддержать законопроекты о запрете гей-пропаганды

Комитеты свердловского заксобрания по законодательству и общественной безопасности, по соцполитике и по промышленной политике рекомендовали коллегам поддержать федеральные законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сообщили в пресс-службе заксо, председатель комитета по законодательству Дмитрий Жуков заявил, что законопроект № 217471-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан в целях установления механизма защиты общества от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также защиты детей от деструктивной информации. Документом предусматривается запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также демонстрации информации об ЛГБТ и побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Документ предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных предпочтений и педофилии среди российских граждан – как взрослых, так и несовершеннолетних.

«Законопроект предполагает внесение изменений в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ». Кроме этого предусмотрена дополнительная обязанность владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и социальных сетей по недопущению использования своих информационных ресурсов в целях пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», – отметил Дмитрий Жуков. Также депутаты рекомендовали заксобранию поддержать проект федерального закона № 217472-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Предлагаемые изменения касаются наказания за неисполнение запрета. Так, за нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ будет грозить штраф от 50 до 400 тыс. руб. для граждан; от 100 до 800 тыс. руб. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток для юридических лиц.

Екатеринбург, Октябрь, Евгения Вирачева

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