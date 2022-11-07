Академик РАН дал прогноз, когда закончится пандемия Covid-19

Президент Российского научного общества иммунологов и академик РАН Валерий Черешнев рассказал, когда завершится пандемия Covid-19 и что в дальнейшем будет со штаммом «омикрон».

«ВОЗ предупреждает, что пандемия еще не закончилась. Сейчас идет спад, но в любое время могут возникнуть обострения, так как штаммы меняются. Что мы видим в динамике последнего года? Штамм «дельта» ушел, его сменил «омикрон», который быстро мутирует. Появляются новые варианты «омикрона», но они быстро исчезают через месяц-два. Так было с подвидами «Кентавр», «Цербер», «Хоста-2», который распространился в Сочи этим летом. Ежедневно в России фиксируется от 6 до 7 тысяч инфицированных, но у 90% болезнь протекает в легкой форме. Поэтому часто заболевшим не делают ПЦР-тесты, а ставят диагноз «ОРЗ». Только при осложнениях, если появляется температура, боли в горле, пневмония – делают тестирование на ковид», – отметил ученый на пресс-конференции.

По словам Валерия Чершнева, сейчас эпидемиологи ориентируются на декабрь, когда должно начаться распространение гриппа. В 2020 и 2021 годах коронавирус вытеснил грипп, и сезонной эпидемии не случилось. В этом году ослабевающий Covid-19 снова встретится с гриппом, и пока непонятно, какой из вирусов победит. Ученые по-прежнему не исключают варианта синергии двух инфекций, которая может дать более тяжелое течение болезни. «К лету следующего года пандемия сойдет на нет, хотя вспышки инфекции еще возможны. Так прогнозируют большинство российских и зарубежных эпидемиологов. Но перейдет ли «омикрон» в разряд обычных ОРВИ – покажет время», – заключил академик.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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