Мобилизованные получат две выплаты в декабре (ДОКУМЕНТ)

Депутат Госдумы Максим Иванов получил ответ от Минобороны о порядке выплат денежного довольствия мобилизованным гражданам и их семьям.

Согласно документу, призванные в армию приравниваются к контрактникам и должны получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Выплаты производятся с 10 по 20 число за истекший месяц, в ноябре деньги поступят на счета военнослужащих досрочно, начиная с 8 ноября. Средства за декабрь Минобороны также обещает выплатить досрочно – до 25 декабря. Таким образом, семьи мобилизованных не останутся без выплат на Новый год, подчеркнул парламентарий.

В ответе Минобороны указывается, что размер денежного довольствия назначается со дня зачисления военнослужащего в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения.

Ранее Максим Иванов сообщал, что к нему поступали жалобы от родственников военнослужащих на отсутствие у части мобилизованных индивидуальных жетонов с личными номерами, по которым производятся выплаты. Данные о военнослужащих поступают в систему ресурсного обеспечения «Алушта», но из-за большой нагрузки ресурс иногда зависает. Депутат направил обращение в правительство РФ с просьбой решить эту проблему. Ответ Иванову должен поступить до 21 ноября, о чем сам парламентарий сообщил в личном telegram-канале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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