В Свердловской области открыли горячую линию по ВИЧ-профилактике

В свердловском управлении Роспотребнадзора заработала горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. Жители смогут получить ответы от специалистов на вопросы о путях передачи ВИЧ, рисках инфицирования, мерах профилактики, возможностях тестирования и особенностях эпидемиологической ситуации в Свердловской области.

Звонки принимаются по телефону: (343) 374-12-44 по будням с 08:30 до 17:00. Горячая линия будет работать до 5 декабря.

Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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