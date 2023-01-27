Как менялась явка на местных выборах в Екатеринбурге (ИНФОГРАФИКА)

В последнее десятилетие явка на выборах всех уровней постоянно снижается, и Екатеринбург не стал исключением. «Новый День» проанализировал, как менялся интерес горожан к избирательным кампаниям с начала 2000-х годов. За основу мы взяли только местные выборы – главы города и состава думы.

В 2003 году выборы главы Екатеринбурга проходили в два тура – 7 и 21 декабря. В первом туре участвовали 12 кандидатов, и на участки пришли проголосовать 52,15% избирателей. Во втором туре соперничали действующий мэр Аркадий Чернецкий и вице-премьер областного правительства Юрий Осинцев, явка на участки составила 49,61%. Более половины пришедших избирателей проголосовали за Чернецкого.

20 марта 2005 года в Екатеринбурге состоялись выборы четвертого созыва городской думы. На участки пришли почти 219 тысяч горожан, явка составила 22,9%. По результатам выборов в думу прошли 7 представителей «Единой России», остальные 28 избранников были беспартийными. Впрочем, в разгар политического противостояния «город – область» важнее была не партийная принадлежность депутата, а его лояльность к одному из лагерей. И в 2005 году, по мнению экспертов, большинство в думе взяла «городская фракция».

2 марта 2008 года в Екатеринбурге прошли выборы главы города, совмещенные с выборами президента России. Участие в голосовании приняли свыше 579 тысяч екатеринбуржцев, а явка составила 55,73%. За кресло мэра боролись пять кандидатов, с внушительным результатом (54% голосов) снова победил вновь Аркадий Чернецкий.

В марте 2009 года екатеринбуржцы выбирали пятый созыв городской думы. В голосовании приняли участие чуть более 192 тысячи человек или 18,22% от общего количества избирателей. Это самая низкая явка за всю историю екатеринбургских выборов. Состав муниципальной думы тогда обновился почти наполовину. Среди 35 депутатов 28 были от «Единой России», 1 – от КПРФ и 6 беспартийных, среди которых были оппозиционеры Максим Петлин и Леонид Волков*.

После политических и административных реформ в сентябре 2013 года прошли «двойные» выборы. Горожане избирали главу города – председателя думы и шестой созыв депутатов. При явке 33,6% победу в мэрской кампании одержал оппозиционный кандидат Евгений Ройзман*, выдвинутый партией «Гражданская платформа». Он на 3,6% опередил кандидата «Единой России» Якова Силина. В думе появились представители шести партий: «Единая Россия» (21 депутат), «Справедливая Россия» (7 депутатов), «Гражданская платформа» (3 депутата), КПРФ (2 депутата), «Российская партия пенсионеров за справедливость» (2 депутата), ЛДПР (1 депутат).

Весной 2018 года областная власть отменила прямые выборы главы Екатеринбурга. В сентябре жители голосовали только за новый состав депутатов думы, параллельно в администрации шел конкурсный отбор кандидатов на должность мэра. Обе кампании были скандальными из-за вновь разгоревшегося конфликта города и области. В итоге в день голосования 9 сентября на участки пришли 26,6% избирателей. Вечером во время подсчета голосов избирком остался без интернета и мобильной связи – так мэрия отомстила тогдашнему председателю избиркома Илье Захарову за «предательскую» поддержку «областного» кандидата на пост мэра Александра Высокинского.

Что касается избранного состава думы, то в ней оказалось 17 депутатов от «Единой России», 8 – от «Справедливой России», 6 – от КПРФ, 3 – от ЛДПР, 1 – от партии «Яблоко». В течение созыва «Единая Россия» все-таки добилась большинства за счет довыборов депутатов на освободившиеся мандаты.

Напомним, в январе в соцсетях разгорелся спор политтехнологов о стоимости мандата на предстоящих выборах в думу Екатеринбурга. Московский специалист Илья Гращенков предложил рассчитывать бюджет кандидата, исходя из явки 50% в одномандатном округе. Эта цифра сильно удивила уральского политконсультанта Алексея Швайгерта, который вел кампанию «Единой России» на выборах ЕГД в 2018 году. Он заявил, что даже при интенсивной конкуренции кандидатов явка на городских выборах тогда составила всего 26%, поэтому и в 2023 году стоит ожидать схожих цифр.

* признан иноагентом в РФ

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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