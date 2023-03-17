В Академическом участок еще одной улицы закроют на месяц для строительства трамвайной ветки

Небольшой участок улицы Академика Вонсовского с 29 марта закроют на месяц для строительства трамвайной ветки. Выехать на де Геннина не получится.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, закроют небольшой участок на пересечении Вонсовского и де Геннина: от дома № 19 по де Геннина до самого перекрестка. Перекрытие продлится с 29 марта по 23 апреля. В этот период жителям соседних домов придется искать другие пути выезда из района.

«Перекрытие связано с работами по реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в район Академический. Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщают в мэрии.

Как сообщал «Новый День», весной в Академическом закроют и другие участки, примыкающие к де Геннина:

– с 15 апреля по 9 мая организация – улицу Павла Шаманова от дома № 21 до Вильгельма де Геннина;

– с 10 мая по 31 мая – проспект Академика Сахарова от дома № 78 до улицы Вильгельма де Геннина;

– с 1 по 30 июня – от дома № 125 на Краснолесья до улицы де Геннина.

Кроме того, с 1 по 30 июня ограничат движение по улице Вильгельма де Геннина, от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги. Это – единственный выезд из района для многих видов общественного транспорта. Очевидно, что при закрытии участка Академический встанет в гигантские пробки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»