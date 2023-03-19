Из-за тумана в Сочи многие рейсы из Екатеринбурга отменили, остальные – задерживают

Вторые сутки в Сочи сохраняется туманная погода, которая не позволяет принимать и отправлять самолеты. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила на 19 и 20 марта рейсы из Екатеринбурга и в обратном направлении, некоторые рейсы отменены у «Победы». Другие авиакомпании серьезно задерживают вылет.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи, и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, «Аэрофлот» информирует об отмене собственных рейсов: 19 марта SU2961 Екатеринбург – Сочи и SU2960 Сочи – Екатеринбург, 20 марта – SU2960 Сочи – Екатеринбург. Авиакомпания просит пассажиров отменных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием», – сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты либо запросить вынужденный возврат денежных средств.

По информации онлайн-табло Кольцово, отменен и рейс «Победы» в Сочи, который должен был вылететь еще вчера, но его перенесли на 19 марта. Остальные авиакомпании информируют о задержке.

«19.03.2023 в аэропорту г. Екатеринбурга (Кольцово) задерживается вылет трех рейсов. По маршруту Екатеринбург – Москва, авиакомпании «Победа». Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна из г. Сочи. По маршруту Екатеринбург – Сочи авиакомпаний «Икар» и Nord Wind. Причина – туман в аэропорту прибытия. Оказание услуг, предусмотренных федеральным авиационными правилами, контролирует Свердловская транспортная прокуратура», – сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, уже вчера многие туристы из Екатеринбурга не смогли вылететь в Сочи из-за тумана.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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