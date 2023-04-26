На крупном пожаре в Сосьве погиб человек. Огонь уничтожил уже 92 дома

Во время тушения масштабного пожара в Сосьве найдено тело местного жителя.

Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, погибшему мужчине было 62 года. Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР начал проверку, направленную на установление всех обстоятельств его гибели. Для определения точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Тушение пожара продолжается. В ГУ МЧС сообщили, что в поселке много сухой травы, дует сильный ветер. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км.

Всего огнем повреждены 92 строения. Пожар тушат 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

В 10 часов утра глава Сосьвы Геннадий Макаров встретится с местными жителями, чтобы обсудить вопрос помощи погорельцам.

Сосьва, Елена Владимирова

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