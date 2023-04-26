Было 18, стало 25. В Екатеринбурге перенарезали схему избирательных округов

Ленинский районный избирком Екатеринбурга подготовил проект новой схемы одномандатных округов для выборов депутатов городской думы. Вместо 18 округов на карте появилось 25.

«В результате кропотливой работы члены комиссии подготовили проект документа исходя из средней нормы представительства 44 763 избирателя. Напомним, прежняя норма составляла 62 001 избиратель, то есть масштабы и границы округов претерпели существенную корректировку. Тем не менее, разработчики стремились сохранить удобство голосования для горожан. Следующий этап – передача схемы в Екатеринбургскую городскую думу и рассмотрение ее представительным органом», – сообщили в избиркоме. К решению избиркома прилагаются схема округов и описательная часть.

Напомним, 11 апреля Екатеринбургская дума большинством голосов утвердила поправки в устав города, изменяющие схему выборов. В сентябре 2023 года горожане будет избирать 25 депутатов по одномандатным округам и всего 10 депутатов по партийным спискам. Ранее против реформы высказывались коммунисты и партия «Справедливая Россия». Однако заседание думы прошло без споров, а голосование по поправкам заняло всего несколько минут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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