На Ural Music Night будет патриотическая площадка, где выступят Чичерина, Самойлов и группы из новых территорий РФ

В этом году на фестивале «Ночь музыки» сделают патриотическую площадку «Рок-герои», она расположится у памятника «Черный тюльпан».

«Там выступят «Зверобой», Чичерина, Вадим Самойлов и молодые группы. Будут группы с новых территорий, названия лучше уточнить у Самойлова, потому что он курирует площадку», – рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург на пресс-конференции в «Домне».

Как ранее сообщали организаторы, завершать фестиваль песней «Ночь пройдет» будет Евгений Сюткин. «Группа «Браво» в прошлом году имела ошеломительный успех. От хорошего хорошего не ищут», – прокомментировал сегодня директор фестиваля.

Ранее говорили, что идут переговоры с Billy's Band, предполагается, что они выступят около ТЮЗа. Также споют «Моя Мишель», группа «Золото» и Максим Свобода.

Всего будет более 100, но менее 140 площадок. Выступят в основном группы из России и постсоветских республик», – рассказал Горенбург. Бюджет сопоставим с прошлым годом, когда на организацию потратили более 84 миллионов рублей. Часть из них – 38 миллионов – Ural Music Night получил из федерального бюджета, выиграв в 2022 году конкурс Ростуризма.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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