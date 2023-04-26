В Сосьве обнаружили вторую жертву пожара – пожилую женщину

Число жертв катастрофичного пожара в Сосьве увеличилось до двух человек. Как сообщили в областном следственном комитете, в одном из домов по улице Ленина найдены обгоревшие останки предположительно пожилой женщины, которая числилась пропавшей. Ранее пожарные обнаружили на пепелище труп 62-летнего мужчины.

Напомним, обстоятельства пожара в Сосьве расследуются в рамках двух уголовных дел по статьям 109 и 293 УК РФ. «С применением криминалистической техники осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, пострадавшие граждане, истребована и анализируется необходимая документация по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории населённого пункта, назначен комплекс экспертиз, в том числе пожарно-техническая, и судебно-медицинская», – сообщили в СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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