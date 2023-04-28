В Сосьве начался ремонт домов, пострадавших от пожара

В поселке Сосьва, пострадавшем от сильного пожара, начался капитальный ремонт двух многоквартирных домов на улицах Виктора Романова и Щелканова. Оба здания были построены 1980-х годах, в общей сложности в них 32 квартиры.

«К работам приступил опытный подрядчик, который осуществляет капремонт многоквартирных домов в соседних городах. Строители уже оценили объем работ и завозят материалы. В домах будут заменены перекрытия, все коммуникации, окна, двери и проведен ремонт подъездов и квартир», – сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, еще два двухэтажных дома на улице Щелканова признаны аварийными и будут снесены.

В ближайшее время в поселке восстановят уличное освещение. Также планируется к началу отопительного сезона (середина сентября) заменить 2,5 километра тепловых и водопроводных сетей, провести ремонт котельной.

Напомним, сильный пожар прошел в Сосьве 25 апреля. Огонь уничтожил более 110 строений и лечебно-исправительную колонию. Двое жителей погибло. Возбуждено три уголовных дела, накануне СК сообщил о задержании двух подозреваемых в причастности к пожару.

Власти пообещали до начала зимы отстроить заново сгоревшую часть поселка. Там возведут новый дом на 60 квартир и индивидуальные модульные дома. Сейчас в муниципалитете работают пункты временного размещения, но большинство погорельцев остались у своих родственников. На выплату компенсаций пострадавшим от пожара из резервного фонда Свердловской области выделено 95 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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