В Свердловской области возбуждено 24 уголовных дела по фактам лесных пожаров

В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за минувшие выходные возбуждено 24 уголовных дела. Проверкой фактов занимаются сотрудники Госпожнадзора, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, ежедневно в муниципалитетах работают более 300 патрульных групп, в которые входят сотрудники МЧС, сотрудники местных администраций, общественники. В майские праздники патрули составили 205 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности. Также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований.

Как ранее писал «Новый День», во время рейдов патрули обнаружили захламленные участки близ садов, складирование древесины возле леса. Также инспекторы поймали нарушителей, которые разжигали огонь в переносных мангалах на берегу водоемов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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