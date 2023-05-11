Десять новых троллейбусов скоро выйдут на маршруты в Екатеринбурге (ФОТО)

Екатеринбургу сегодня официально передали первые десять троллейбусов, которые в ближайшее время выйдут на маршруты взамен устаревших машин. Пока известно, что несколько пустят от Химмаша до Железнодорожного вокзала.

Новые троллейбусы сегодня с утра выставили на площади 1905 года, а чуть позднее пройдет официальная церемония передачи машин от завода «Белкоммунмаш». В последний раз новые троллейбусы город получал более 10 лет назад, а средний возраст парка – 25 лет. Всего до конца года из Беларуси должно поступить 50 машин. На это потратили 1 миллиард рублей из федерального бюджета и 450 миллионов из областного и муниципального.

Новые троллейбусы могут ехать на автономном ходу до 20 километров, что позволит им ездить даже там, где нет контактной сети. В салоне может находиться до 83 человек: количество мест для сидения – 30, из них 10 – на низком полу без дополнительных ступенек для людей с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детьми. Для комфорта пассажиров троллейбусы оборудованы пандусами для маломобильных граждан, кондиционерами и USB-зарядками.

На троллейбусах, которые сегодня выставлены на площади 1905 года, уже установлены таблички одного маршрута – от Химмаша до Железнодорожного вокзала. Остальные машины пока без табличек, но ранее в мэрии сообщали, что они пойдут во Втузгородок и Академический.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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