Митрополит Екатеринбургский Евгений снялся в кино

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений принял участие в съемках художественного фильма в рамках проекта «Киноуроки в школах России и мира».

Об этом митрополит рассказал в своем телеграм-канале. «Сегодня впервые в жизни снимался в кино. В роли священника. В Твери проходят съемки короткометражного фильма «Василек» по рассказу Елены Гай. Про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на СВО. Это часть большого, важного и нужного проекта. Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры», – рассказал он.

На сайте проекта сообщается, что его цель – создать 99 короткометражных детских кинокартин (по числу школьных месяцев в жизни обычного российского ребенка). Каждый из этих фильмов должен формировать у школьников нравственный, культурный и интеллектуальный потенциал. Педагоги более 43 тысяч школ получат видеоматериал для воспитания детей в духе традиционных и созидательных ценностей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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