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Четверг, 11 мая 2023, 11:23 мск

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Жители Екатеринбурга рассказали, сколько нужно денег на отпуск мечты

Жителям Екатеринбурга нужно 160 тысяч рублей на неделю, чтобы провести отпуск мечты. Но реальность куда скромнее – в среднем на отпуск один человек тратит 48 тысяч рублей. При этом у 33% денег на отпуск нет вообще. Это данные опроса, который провел в городах России SuperJob.

Екатеринбург оказался в числе городов-лидеров по тратам в отпуске. Больше тратят только москвичи (55 тысяч на человека в неделю) и жители Красноярска (50 тысяч на человека в неделю). Что касается отпуска мечты, то самые большие запросы – у жителей Москвы и Красноярска (по 170 тысяч рублей на человека за неделю), а также Ростова-на-Дону (167 тысяч рублей). Самые скромные запросы – в Воронеже, 135 тысяч рублей. А реально тратят меньше всех омичи и волгоградцы – 35 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом, среднестатистический отпускной бюджет вырос на 9 тысяч рублей и составил 46 тысяч рублей. Мужчины тратят больше женщин, 48 тыс. против 42 тыс. рублей. Запросы к отпуску мечты чуть снизились, в среднем людям надо 157 тысяч рублей. Число россиян, которые не могут позволить себе отпуск, уменьшилось на 5 п.п. – таких 30%.

Екатеринбург, Марина Иванова

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