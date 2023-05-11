«Подозреваем пожилого мужчину с ружьем на мопеде», – в Кушве неизвестный застрелил собаку (ФОТО)

В Кушве неизвестный застрелил собаку из огнестрельного оружия. Инцидент произошел накануне. Местная жительница Елена рассказала «Новому Дню», что собака жила возле очистных сооружений. Сотрудники предприятия с ней проводили время, подкармливали и даже надели на нее ошейник, чтобы выглядела как домашняя. Ей дали кличку Рона. Питомец был не агрессивным.

Вчера местные услышали выстрел, а когда вышли – увидели, что Рона лежит на земле со следами от дроби на теле. Елена сообщила, что по Кушве часто ездит пожилой человек с ружьем на скутере. Люди подозревают его, но не знают, где мужчина живет.

В полицию местные жители обращаться не стали.

Кушва, Владислав Тринько

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