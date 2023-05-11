Рынок новостроек в Екатеринбурге ожил: за два месяца продано почти 5 тысяч квартир

В Екатеринбурге весной наблюдается рост продаж квартир в строящихся домах по договорам долевого участия. В апреле было зарегистрировано 2,4 тысячи сделок, что в три раза больше, чем годом ранее. Ассортимент квартир тоже расширился, причем спрос на студии снижается, а на жилье с несколькими комнатами растет.

Как ранее писал «Новый День», начало года для первичного рынка недвижимости в Екатеринбурге было не очень удачным: в январе по договорам ДДУ было продано всего около 1000 квартир, в феврале – 1600. Но весной рынок пошел в рост. По данным аналитического сервиса bnMAP.pro, в марте число договоров увеличилось до 2,4 тысячи, и в апреле тенденция закрепилась. Итого в апреле 2023 года было продано в 3,3 раза больше квартир в строящемся жилье, чем в апреле 2022 года, когда рынок рухнул из-за начала СВО и высоких банковских ставок.

Специфика текущего успеха кроется в стремительном росте ассортимента, – сообщает в своем телеграм-канале глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, партнер bnMAP.pro в Екатеринбурге Михаил Хорьков. Сейчас на первичном рынке Екатеринбурга не продано 47 тысяч квартир в домах разной степени готовности. Причем есть интересная тенденция: количество студий в общем объеме предложения выросло на 90% за год, а вот спрос на них в первом квартале 2023 года снизился на 38% (до 934 сделки). Такое жилье по-прежнему покупают, но ажиотажный спрос на недорогое малогабаритное жилье временно сошел на нет. Зато спрос на 4-комнатные квартиры с начала года вырос на 33%, а их доля в общем числе предложения (за год) – на 23%.

Михаил Хорьков отмечает, что в текущих условиях девелоперы вынуждены работать в условиях повышенной конкуренции. Поэтому цены на новостройки пока не растут.

«Рост ассортимента и продаж в 2023 году должен порадовать покупателей, строительную индустрию, риелторов, но пока не особо радует девелоперов, которые вынуждены работать в условиях обостренной конкуренции. Итог – текущий рост продаж фиксируется на фоне стабильного ценового фона. Можно говорить о том, что цены на новостройки почти не меняются на протяжении последнего года. Слабый повышательный тренд (+4% за год) в большей степени связан со структурными изменениями в предложении», – констатировал Михаил Хорьков.

Напомним, ранее об оживлении на рынке недвижимости говорили и банкиры. В марте в Свердловской области было оформлено 6 тысяч ипотечных кредитов на 18,3 миллиарда рублей. В среднем уральцы оформляли кредиты на сумму 3,1 миллиона рублей на срок 23 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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