В пяти свердловских муниципалитетах загрязнен воздух из-за пожаров

Сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в населенных пунктах, окруженных лесными пожарами. Пробы отбираются на содержание оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола.

По результатам исследований в Екатеринбурге превышение среднесуточных ПДК взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 зафиксировано в пробах, отобранных с улицы Горького, Грибоедова и Высоцкого. Показатель «взвешенные вещества РМ 10» превысил норматив в 2,71 раза на улице Родонитовой.

В Асбесте среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 превысила ПДК в 3,7 раза, взвешенных частиц РМ 10 – в 4,5 раза на улице Ладыженского. В воздухе на ул. Павлова в городе выявлено превышение нормативного содержания взвешенных частиц РМ 2,5 в 4,9 раза, взвешенных частиц РМ 10 – в 3,3 раза.

В поселке Красноармейский, рядом с которым уже пять суток бушует лесной пожар, среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 превысила ПДК в 3,5 раза, взвешенные частицы РМ 10 – в 6,5 раза.

Загрязнение атмосферного воздуха есть в двух населенных пунктах Березовского округа. В поселке Молодежный ПДК по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» превышен в 8,3 раза, «взвешенные частицы РМ 10» – в 4,8 раза. В поселке Ключевск фиксируется превышение среднесуточных ПДК по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» – в 8,8 раза, «взвешенные частицы РМ 10» – в 5,3 раза.

В поселке Первомайский рядом с Режом и в городе Алапаевске максимально разовая концентрация взвешенных веществ определяется на уровне 1 ПДК. По среднесуточным показателям превышений нет. «Взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах, – это мелкие твердые частицы пыли. Сократить их попадание в организм можно с помощью медицинской маски или респиратора. А по возвращении с улицы удалить частицы со слизистой можно путем промывания носа, горла, умывания глаз (именно поэтому в период смога не рекомендуется носить линзы), употребления чистой питьевой воды», – отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи советуют чаще проводить влажную уборку в помещениях. Протирая поверхности мебели и пол влажной тканью, можно смыть осевшие частицы и уменьшить их концентрацию дома. Окна лучше не открывать, а по возможности лучше использовать кондиционеры, увлажнители, ионизаторы и системы мойки воздуха.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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