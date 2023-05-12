В Екатеринбурге стартует обучение соцработников фонда поддержки бойцов СВО

В Екатеринбурге в понедельник начинается обучение социальных работников для Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Его, напомним, создали по поручению президента РФ Владимира Путина. «В первом потоке обучения будут 130 человек из Свердловской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов», – рассказали в пресс-службе Уральского института управления РАНХиГС, где будет идти обучение.

В течение следующей недели будущие координаторы будут учиться очно, затем три месяца дистанционно. «Осенью состоится заключительный очный этап подготовки социальных координаторов», – добавили в вузе, уточнив, что вручат им дипломы.

Социальные координаторы фонда должны будут выстроить работу с участниками СВО и их семьями по принципу «одного окна» – решать вопросы льгот, коммуникации с органами власти, различных правовых и бытовые нюансы, а также и оказывать психологическую поддержку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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