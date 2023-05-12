За сутки на Урале полностью потушили лесные пожары на 30 тысячах гектаров (СПИСОК)

Ситуация с природными пожарами в Свердловской области начала стабилизироваться. Только за последние сутки удалось полностью потушить 23 пожара на площади 30 347 гектаров.

Список потушенных за последний день пожаров приводит близкий к администрации губернатора телеграм-канал «Не для протокола»:

– Асбест – один пожар на 3800 га,

– Байкаловский район – два пожара на 8398 га,

– Березовский – три пожара на 4939 га,

– Богданович – два пожара на 6885 га,

– Верхняя Пышма – два пожара на 81 га,

– Горноуральский округ – один пожар на 341 га,

– Ирбитский район – два пожара на 2251 га,

– Камышловский район – два пожара на 2556 га,

– Полевской – два пожара на 89 га,

– Слободо-Туринский район – два пожара на 933 га,

– Талица – два пожара на 19 га,

– Тугулым – два пожара на 55 га.

Сегодня утром в ГУ МЧС области сообщили, что в регионе действуют 34 пожара на площади 50,7 тысячи гектаров. Основные силы задействованы на тушении пожаров в районе Белоярского, Невьянского, Тугулымского городских округов и городском округе Сухой Лог. Всего на тушение пожаров направлены более 4000 человек и 500 единиц техники.

Напомним, наибольшая площадь лесных пожаров была 10 мая. Тогда горело более 100 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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