Смог на Урале рассеется не раньше вечера 23 мая

Свердловский гидрометцентр предупредил, что смог на Среднем Урале задержится еще по меньшей мере на 5 дней.

«С 20 часов 17 мая до 20 часов 23 мая на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – говорится в сообщении учреждения.

Кроме того, синоптики напоминают, что 18-21 мая в отдельных районах Свердловской, Челябинской и Курганской областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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