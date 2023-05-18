Депутат Вихарев передал квадрокоптер командиру батареи артиллеристов (ФОТО)

Депутат Екатеринбургской гордумы, основатель медицинской фракции Алексей Вихарев встретился с командиром батареи артиллеристов Максимом Бестфатером, который прибыл в отпуск.

«Офицер рассказал о трудностях службы, что получается, а что нет. Передал ему квадрокоптер, который позволяет в боевых условиях безопасно проводить разведку территории», – сообщил депутат.

Бестфатер был призван на военную службу по мобилизации осенью прошлого года, с тех пор начал подготовку своей батареи к боевым условиям. Алексей Вихарев неоднократно закупал для бойцов оборудование, снаряжение, медикаменты. Сейчас он попросил командира составить список необходимых вещей, чтобы и дальше поддерживать их.

«Мне очень понравился его основательный подход, внимание к деталям и забота о своих подчиненных. Это дорогого стоит, когда командир делает все возможное, в том числе и ищет благотворителей, чтобы уменьшить риски для бойцов», – отметил Алексей Вихарев.

Как уже сообщал «Новый День», депутаты медицинской фракции не только помогают военным снаряжением, но и регулярно привозят в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО специальные смеси для раненых солдат и медицинское оборудование.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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