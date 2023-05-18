На суд Евгения Ройзмана* приехал нобелевский лауреат

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга началось третье заседание по делу в отношении бывшего мэра Евгения Ройзмана (признан физическим лицом – иноагентом), которого обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил России.

Ожидается, что сегодня суд допросит тех свидетелей, которые не смогли приехать в прошлый раз. Затем состоятся прения сторон. После этого подсудимому будет предоставлено последнее слово.

Напомним, бывшего мэра обвиняют по статье 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Прежде его трижды признавали виновным по аналогичной статье КоАП, суд назначил ему три штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

На первом заседании выступили два представителя государственного обвинения. Ройзману* вменяют в вину, что 1 июля 2022 года во время прямого эфира на своем YouTube-канале он пытался убедить подписчиков в негативном характере использования Вооруженных сил РФ за пределами территории России. По версии обвинения, Ройзман* имел преступный замысел на дискредитацию ВС РФ. На втором заседании допросили нескольких свидетелей.

* признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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