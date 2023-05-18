В Екатеринбурге к жителям многоквартирника в дома проникают крысы (ФОТО)

Жители дома № 51 по улице Черняховского на Химмаше жалуются на нашествие крыс.

Один из жильцов проблемного дома Денис рассказал РИА «Новый День», что всему виной подвал, который затоплен нечистотами. На проблему люди обратили внимание еще в 2021 году. В среднем высота скоплений достигает 10-15 сантиметров. Но если раньше это приводило только к появлению неприятного запаха и насекомых, то теперь там размножились крысы. Грызуны докучают жителям дома уже 2-3 месяца. Вредители начали проникать в квартиры, чтобы порыться в мусорных ведрах.

Денис сообщил, что регулярно обращается в надзорные ведомства и к коммунальщикам, дабы устранить проблемы с канализацией в подвальном помещении, но каких-то глобальных изменений нет. Нечистоты периодически удаляют из подвала, но через 4-6 месяцев его снова затапливает.

Дом обслуживает ООО «Нижнеисетская управляющая компания». Мы обратились в УК за комментарием.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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